gli usa supportano taiwan dopo le esercitazioni cinesi e le parole di xi

Gli Stati Uniti hanno espresso il loro supporto a Taiwan dopo le esercitazioni militari cinesi nelle vicinanze dell’isola e le dichiarazioni di Xi Jinping. Il Dipartimento di Stato ha commentato come le azioni e la retorica della Cina aumentino le tensioni nella regione, evidenziando la preoccupazione per le attività militari svolte durante “Justice Mission 2025”. La situazione rimane sotto stretta osservazione, con attenzione alle dinamiche tra le parti coinvolte.

“Le attività militari della Cina e la retorica nei confronti di Taiwan e di altri Paesi nella regione aumentano inutilmente le tensioni”, scrive il Dipartimento di Stato in una nota, uscita il primo gennaio 2026 a commento di “ Justice Mission 2025 ”, la grande esercitazione con cui la Cina ha mosso dozzine e dozzine di assetti militari di vario genere attorno a Taipei, simulando anche lanci missilistici live-fire contro le acque dell’isola. “Esortiamo Pechino a esercitare moderazione, a cessare la sua pressione militare contro Taiwan e a impegnarsi invece in un dialogo significativo. Gli Stati Uniti sostengono la pace e la stabilità attraverso lo Stretto di Taiwan e si oppongono ai cambiamenti unilaterali dello status quo, anche con la forza o la coercizione”, continua il Dipartimento di Stato. 🔗 Leggi su Formiche.net

