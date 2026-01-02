gli usa hanno ridimensionato e di molto i dazi sulla pasta

Il dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha annunciato una significativa riduzione dei dazi sulla pasta italiana. Dopo i risultati preliminari pubblicati il 4 settembre 2025, che avevano coinvolto aziende come La Molisana e Garofalo, il governo statunitense ha deciso di abbassare le tariffe applicate ai prodotti italiani, ritenendo superate le accuse di dumping. Questa decisione potrebbe favorire una maggiore presenza della pasta italiana sul mercato statunitense.

Il dipartimento del Commercio statunitense ha deciso di ridurre i superdazi sulla pasta italiana. Il 4 settembre 2025 lo stesso dipartimento aveva pubblicato i i risultati preliminari sui dazi da applicare ai prodotti stranieri e tra questi prodotti figuravano anche aziende come La Molisana e Garofalo perché accusate di dumping, cioè di presunte pratiche commerciali di esportazione verso gli Stati Uniti a costi inferiori rispetto a quelli di mercato. Il risultato della prima analisi prevedeva l'imposizione di un'aliquota del 91,74 per cento, che si sarebbe unita al 15 per cento già in vigore su tutti i prodotti europei arrivando al 107 per cento. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

