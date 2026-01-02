Gli ultimi momenti di vita di Aurora Livoli tre ore di mistero e alle 3,30 | l’ultima traccia lasciata dalla ragazza Cosa sappiamo finora

Gli ultimi momenti di Aurora Livoli sono avvolti nel mistero, con dettagli ancora da chiarire. La giovane è stata vista l’ultima volta nella tarda serata di domenica 29 dicembre, lungo via Paruta a Milano. Alle 3,30 di quella notte, è stata rinvenuta un traccia che ha suscitato interrogativi sulla sua scomparsa. Ecco cosa si sa finora sulle circostanze di quei momenti e gli sviluppi dell’indagine.

Milano, 2 gennaio 2025 – Tarda serata di domenica scorsa, due sagome avanzano sul marciapiedi di via Paruta. Davanti c’è Aurora Livoli, diciannovenne scomparsa dalla provincia di Latina il 4 novembre. Subito dietro di lei c’è un uomo alto, magro, con capelli ricci corti: la segue a pochi centimetri di distanza, niente lascia pensare che la stia minacciando o costringendo a fare qualcosa contro la sua volontà. Sono quasi le 23 quando i due varcano insieme il cancello d’ingresso, che rimane sempre aperto anche di notte, del supercondominio ai civici 74-76 della stradina privata in zona Cimiano a Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gli ultimi momenti di vita di Aurora Livoli, tre ore di mistero e alle 3,30: l’ultima “traccia” lasciata dalla ragazza. Cosa sappiamo finora Leggi anche: Il mistero di Aurora Livoli e la traccia da seguire: tabulati telefonici per ricostruire i suoi contatti Leggi anche: Identificata la ragazza morta a Milano: Aurora Livoli, 19 anni, abitava a Latina. «L'ultima telefonata a fine novembre» Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Chi era Aurora Livoli trovata morta a Milano, le ultime ore e il racconto del padre: Voleva essere libera; La morte di Aurora Livoli, venerdì l'autopsia. Si indaga sul suo cellulare. Già scappata due volte; Donna trovata senza vita in un cortile: è la 19enne Aurora Livoli; Analisi su un pigiama rosso e la caccia al cellulare di Aurora Livoli: l’ultima telefonata è del 26…. Quanto accaduto negli ultimi dodici mesi è una serie di momenti incredibili e irripetibili. La soddisfazione di chiudere davanti a Lazio e Atalanta - facebook.com facebook Ultimi momenti per fare regali unici! Il regalo perfetto per chi ama cucinare te lo suggeriamo noi! Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L ora a 76,99€ con extra sconto usando coupon NATALE25! Scopri di più: bit.ly/XiaomiSmartAir… x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.