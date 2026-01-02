Durante le celebrazioni di fine anno a Perugia, i servizi di emergenza hanno affrontato principalmente casi di intossicazioni alimentari e traumi vari. Tra gli incidenti registrati, si segnala un episodio di mani gravemente ferite a causa di un petardo esploso. Questi eventi evidenziano l'importanza di adottare comportamenti sicuri durante le festività, per prevenire incidenti e garantire un inizio d’anno più sereno.

PERUGIA - Sul fronte dell’emergenza-urgenza, la notte di San Silvestro e le prime ore del nuovo anno hanno impegnato i medici soprattutto per intossicazioni alimentari e qualche trauma. I caso più grave al pronto soccorso dell’ospedale di Gubbio–Gualdo Tadino. Riguarda una persona giunta in ospedale per traumi importanti a entrambe le mani, provocati dallo scoppio di un petardo. Il paziente è attualmente ricoverato nel reparto di Ortopedia, con prognosi riservata. Un secondo accesso è stato invece legato all’abuso di bevande alcoliche: il paziente è stato trattenuto per alcune ore sotto osservazione, sottoposto a terapia di idratazione, e successivamente dimesso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gli scoppia un petardo: mani devastate

