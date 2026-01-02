Gli scoop al limite e un linguaggio nuovo Corona ha imparato a essere la notizia

Corona, una figura ormai nota, ha attraversato anni di vicende legali e momenti difficili. Dopo aver lasciato alle spalle la cronaca nera, oggi si presenta come protagonista di un’immagine più controcorrente, anche se discutibile, online. La sua presenza sul web rappresenta un esempio di come, nel tempo, le notizie si trasformino e si adattino ai nuovi modi di comunicare. Un caso che riflette i cambiamenti nel modo di percepire e condividere le storie di figura pubblica.

Grane legali e anni di galera, poi ha smesso di farsi inseguire dalla cronaca: ora (con metodi discutibili) sul Web la guida lui.

