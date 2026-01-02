Gli sciamani peruviani sono certi | Trump colpito da grave malattia nel 2026 Maduro fuggirà dal Venezuela
Gli sciamani peruviani svolgono da sempre riti di passaggio lungo la costa pacifica, vicino a Lima. Secondo le loro previsioni, nel 2026 Trump sarà colpito da una grave malattia, mentre Maduro lascerà il Venezuela. Queste interpretazioni fanno parte delle tradizioni dei curanderos locali, che utilizzano pratiche antiche per leggere i segni e anticipare eventi futuri.
Sulla costa pacifica, non lontano da Lima, si è celebrato il consueto rito di passaggio che vede come interpreti i curanderos peruviani. Questa cerimonia, pilastro della spiritualità andina, richiama ogni anno l’interesse mediatico globale grazie alle sue previsioni sul destino del pianeta. Avvolti tra incensi e simboli sacri, i mistici hanno rivelato le proprie visioni per il 2026, focalizzandosi sui nodi cruciali della politica mondiale e sui potenziali terremoti che potrebbero scuotere la stabilità internazionale. La profezia che ha generato più clamore riguarda direttamente il leader americano Donald Trump. 🔗 Leggi su Cultweb.it
