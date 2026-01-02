Gli rubano l’anello per la proposta di matrimonio sotto il balcone di Giulietta | la promessa d’amore salvata dalla Polfer

Durante un momento speciale sotto il balcone di Giulietta a Verona, un uomo ha subito il furto del suo anello destinato alla proposta di matrimonio, arrivando dal Brasile. Fortunatamente, grazie all’intervento della Polfer, l’oggetto è stato recuperato, consentendo di portare avanti il piano d’amore. Un episodio che dimostra come la collaborazione tra forze dell’ordine e cittadini possa fare la differenza in situazioni delicate.

Voleva fare la proposta di matrimonio in uno dei posti romantici per eccellenza: il balcone di Giulietta a Verona, e per questo era arrivato addirittura dal Brasile. Le cose non sono andate però come voleva un ventottenne e per la fidanzata con una evidente passione per Shakespeare che comunque da una disavventura hanno ottenuto un lieto fine e una storia romantica da raccontare. Il furto prima del. 🔗 Leggi su Feedpress.me

