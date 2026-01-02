Gli rubano l'anello di fidanzamento a Milano | i poliziotti lo recuperano e lui fa la proposta all'ufficio denunce

A Milano, un uomo ha visto recuperare il suo anello di fidanzamento, che gli era stato rubato. Gli agenti delle forze dell’ordine hanno ritrovato il bagaglio smarrito, contenente il prezioso oggetto. In un gesto inaspettato, ha deciso di fare la proposta di matrimonio direttamente nell’ufficio denunce della stazione di Milano Centrale, trasformando un momento di ritrovamento in un’occasione speciale.

