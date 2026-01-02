Tim Merlier, ciclista belga, ha già in mente i suoi obiettivi per la stagione 2026. Tra le gare di un giorno, sogna di partecipare alla Gand-Wevelgem e alla Parigi-Roubaix. Mentre i grandi Giri attirano l’attenzione, Merlier si prepara a confrontarsi nelle Classiche, puntando a ottenere risultati significativi in queste competizioni di prestigio. Una prospettiva che riflette l’importanza delle corse di un giorno nel panorama ciclistico internazionale.

Roma, 2 gennaio 2026 - Non solo i corridori in lotta per i Grandi Giri: a scaldare i motori in vista della nuova stagione sono anche coloro che punteranno alle Classiche, come Tim Merlier, che fissa già i propri obiettivi. Le dichiarazioni di Merlier. Intercettato dai microfoni di Sporza, il belga punta deciso alla In Flanders Fields 2026, una corsa nuova nella denominazione ma in realtà da ricondurre alla 'vecchia' Gand-Wevelgem, vinta un anno fa da Mads Pedersen. "Secondo me quella è una gara molto sottovalutata. In tanti pensano che sia solo una corsa per velocisti, ma, invece, tende a essere molto aperta e una volta che si accende non ci si ferma mai. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Gli obiettivi di Merlier: "Sogno la Gand-Wevelgem e la Parigi-Roubaix"

Leggi anche: Philipsen: "Non è facile, ma sogno di vincere la Parigi-Roubaix"

Leggi anche: Ciclismo, Milan: "Sogno la Milano-Sanremo e la Parigi-Roubaix"

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Gli obiettivi di Merlier: "Sogno la Gand-Wevelgem e la Parigi-Roubaix" - Il belga, come Simmons, mette nel mirino le prime Classiche: "Spero di vincere la Strade Bianche, ma anche i Mondiali di Montrèal" ... sport.quotidiano.net