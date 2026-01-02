Gli italiani dispersi dopo l’inferno di Crans-Montana e i sopravvissuti Giovanni Riccardo Chiara e gli altri | chi sono e quanti ancora non si trovano

Secondo l’ambasciatore a Berna, Gian Lorenzo Cornado, sono ancora 6 gli italiani dispersi e 13 i feriti dopo la tragedia di Crans-Montana. Giovanni, Riccardo, Chiara e altri sono tra coloro che sono ancora in cerca di notizie. Questa situazione mantiene alta l’attenzione sulla vicenda, mentre le operazioni di ricerca proseguono con l’obiettivo di chiarire quanto accaduto e fornire supporto alle persone coinvolte.

Nell'ultimo aggiornamento fornito dall'ambasciatore a Berna Gian Lorenzo Cornado, si parla di 6 ragazzi italiani ancora dispersi e 13 feriti nella tragedia di Crans-Montana, in Svizzera. I numeri della strage nella trappola del disco-pub Le Costellation a Capodanno hanno continuato a oscillare per tutta la giornata di ieri. Le autorità svizzere hanno confermato un bilancio complessivo drammatico: 47 morti, quasi tutti irriconoscibili, e 112 feriti, di cui 107 identificati. Una ventina le famiglie italiane che si sono rivolte alla Farnesina, molte delle quali hanno trascorso ore intere negli ospedali svizzeri alla ricerca dei propri cari.

