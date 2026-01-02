Due giovani irregolari di circa vent’anni sono stati denunciati per aver imbrattato i muri di piazza Di Vittorio, dove negli ultimi tempi si sono verificati diversi episodi di spaccio. La scritta rossa

Imbrattati i muri in piazza Di Vittorio: denunciati due ventenni irregolari. La piazza da tempo crocevia di episodi legati allo spaccio, si era risvegliata imbrattata da una scritta rossa di grandi dimensioni: "Free Alì". I portici condominiali e il selciato comunale sono stati vandalizzati nel corso della giornata di lunedì, ma l’intervento delle forze dell’ordine è stato immediato. Grazie alle telecamere di videosorveglianza presenti proprio nell’area interessata e al lavoro puntuale della Polizia Locale di San Giuliano Milanese, nel giro di poche ore sono stati individuati e denunciati all’autorità giudiziaria gli autori degli imbrattamenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gli imbrattaori seriali della piazza. Denunciati due ventenni irregolari

