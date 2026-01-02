Gli eventi mondiali più attesi del 2026 dalle Olimpiadi al G7 in Francia

Il 2026 si preannuncia come un anno ricco di eventi di rilievo, tra cui le Olimpiadi e il G7 in Francia. Questi appuntamenti rappresentano momenti importanti sul piano sportivo e politico, attirando l’attenzione internazionale. Dopo un 2025 che ha lasciato il segno, il nuovo anno si apre con opportunità di confronto e di crescita, offrendo spunti di riflessione sulle sfide e le prospettive future a livello globale.

Il 2025 è già storia. L’anno appena concluso ci ha lasciato in eredità alcuni grandi eventi che hanno, in vari modi, segnato la quotidianità dell’intera popolazione. Basti pensare alla morte del pontefice Francesco, cui è seguita la nomina di Papa Leone XIV, proprio nell’anno del Giubileo. Negli Stati Uniti si è assistito invece al secondo insediamento alla Casa Bianca di Donald Trump, eletto nel novembre precedente ma entrato ufficialmente in carica a gennaio. Proiettando lo sguardo verso il futuro, il 2026 si preannuncia ricco di appuntamenti: ecco i più importanti. Gli eventi mondiali più attesi del 2026. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Gli eventi mondiali più attesi del 2026, dalle Olimpiadi al G7 in Francia Leggi anche: I grandi appuntamenti sportivi del 2026: dalle Olimpiadi invernali ai Mondiali di calcio Leggi anche: Calendario sport 2026: tutti gli eventi mese per mese. Olimpiadi Invernali, Mondiali di calcio e raffica di Europei Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Eventi sportivi 2026, i più attesi: dalle Olimpiadi invernali ai Mondiali di calcio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Eventi sportivi 2026, i più attesi: dalle Olimpiadi invernali ai Mondiali di calcio ... tg24.sky.it

Il veglione dell’ultimo dell’anno è forse una degli eventi attesi da tutta la popolazione mondiale, come affrontarlo in maniera diversa dal solito - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.