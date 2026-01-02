Gli eventi da non perdere fra il primo weekend dell' anno e l' Epifania

Ecco un’introduzione adatta: Tra il primo weekend dell’anno e l’Epifania, si prospetta un periodo ricco di eventi da non perdere. Grazie alle condizioni meteorologiche favorevoli, il 2026 inizia con opportunità di svago e incontri, ideali per trascorrere momenti piacevoli e condivisi. Un’occasione per scoprire iniziative locali e vivere al meglio i primi giorni dell’anno, in un’atmosfera serena e tranquilla.

Bellissimo weekend dal punto di vista meteorologico: il 2026 non potrebbe aprirsi meglio per chi vorrà trovare eventi con cui passare il tempo. Qui, di seguito, una mini-guida alle iniziative dal 2 al 6 gennaio, fino all'Epifania, ma anche passeggiate e gite fuori porta. È sempre possibile. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Leggi anche: Guida all'ultimo weekend dell'anno: gli eventi da non perdere a Ferrara e provincia Leggi anche: Weekend dell’Immacolata a Bari: gli eventi da non perdere da sabato 6 a lunedì 8 dicembre 2025 Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Weekend a Napoli, tanti eventi da non perdere da venerdì 2 a domenica 4 gennaio; Weekend a Roma: 12 eventi da non perdere sabato 27 e domenica 28 dicembre; Musei gratis, party fluo e iniziative per bambini: gli eventi del weekend a Milano; Cosa fare a Milano nel primo weekend del 2026? Saldi, musei gratis, eventi per famiglie e magia il 3 e 4 gennaio. Capodanno, gli eventi da non perdere in Italia oggi 1° gennaio 2026 - Il 1° gennaio 2026 Roma si anima con Capodarte, quest’anno dedicato alla celebrazione dell’80esimo anniversario dell’Assemblea Costituente. tg24.sky.it

Weekend del 3 e 4 gennaio 2026 a Genova: musei gratis, saldi, Befana e non solo - Da domenica 4 a martedì 6 gennaio 2026, appuntamento con tre giorni di magia e attività immersi nella natura in Val d'Aveto. mentelocale.it

