Gli amici milanesi scampati al rogo il racconto fra le lacrime | Eravamo in fila per entrare nel pub salvi grazie a un autobus Fra i dispersi Chiara Costanzo e Achille Barosi

Nel racconto degli amici milanesi sopravvissuti al rogo, emerge come un cambiamento di programma abbia evitato il peggio. Chiara Costanzo e Achille Barosi, tra i dispersi, hanno condiviso le loro testimonianze: “Eravamo in fila per entrare nel pub, salvi grazie a un autobus”. La loro decisione di salire a Montana ha fatto la differenza, evidenziando l’importanza di piccoli dettagli in situazioni di emergenza.

Milano, 2 gennaio 2026 – ” Noi eravamo in coda per entrare ma poi all’ultimo abbiamo deciso di andare su a Montana”. Lo racconta un ragazzo milanese che, insieme ad altri due amici, la notte di Capodanno era in fila davanti al bar Le Constellation nella lussuosa località sciistica svizzera di Crans-Montana per brindare al nuovo anno. Il destino però li ha portati altrove, lontano dalla struttura che di lì a poco si sarebbe trasformata in una trappola di fuoco in cui hanno perso la vita decine di giovanissimi, almeno 47, e 112 sono rimasti feriti. Ieri i tre hanno ricordato il momento in cui hanno preso la decisione che li ha salvati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

