Gli abitanti di Poggiotondo. Un libro a quattro zampe.

di Sonia Fardelli SUBBIANO Cinzia Chiarion e Lorenzo Massart, medico e avvocato ed entrambi con la passione per la pittura, hanno deciso di affidare ai racconti dei loro animali la descrizione di Poggiotondo, un piccolo paradiso terrestre sopra a Subbiano, dove vivono e producono olio e vino di gran qualità. E’ nato così "Gli abitanti di Poggiotondo-Storie raccontate dagli animali", un libro scritto a due mani dai coniugi e che sarà presentato domenica 11 gennaio alle ore 16.30 nella sala consiliare del Comune di Subbiano. I disegni sono di Elia Chiarion, babbo di Cinzia, che ha ricevuto i racconti appena scritti e li ha illustrati con immagini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

