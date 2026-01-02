Glenn Close ripensa a quando stava per frequentare Robert Redford | Ma ero troppo ingenua e insicura
Glenn Close ha condiviso un ricordo del passato, rivelando di essere stata troppo ingenua e insicura quando, durante le riprese del film
L'attrice ha confessato di non aver capito, all’epoca del film Il migliore, che il collega di set fosse interessato a uscire con lei. Quindi ha fatto sapere che quello con Redford fu uno dei baci sullo schermo per lei più memorabili. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
