Giusto indagare su eventuali finanziamenti illeciti ad Hamas Ma quando si indagherà sulla vendita di armi a Israele?

È importante approfondire eventuali finanziamenti illeciti a Hamas, ma è altrettanto necessario indagare sulla vendita di armi a Israele. La trasparenza e la legalità devono riguardare tutti gli aspetti delle operazioni militari e finanziarie coinvolte. Solo un’analisi completa può contribuire a chiarire le responsabilità e a favorire un dibattito informato, nel rispetto delle norme e dei principi di giustizia.

Giusto, giustissimo indagare su eventuali illeciti commessi nei finanziamenti ad Hamas. Restano, tuttavia, alcune domande. Quando e dove saranno aperte le inchieste relative alla vendita di armi a Netanyahu? Dal momento che persino nei rapporti Onu sono documentati traffici di imprese italiane con il governo di estrema destra israeliano, quando saranno aperte le inchieste a loro carico? Basterebbe leggere le relazioni di Francesca Albanese, ricche di dati, indirizzi, riferimenti: queste sono le ragioni del fango scagliato contro di lei. Nell’annunciare leggi relative all’antisemitismo, sarà inserito un emendamento per colpire e denunciare chi ha sostenuto e sostiene il genocidio? Il governo italiano, così attivo nello strumentalizzare le inchieste su Hamas, dirà qualcosa sulla decisione di cacciare da Gaza 37 organizzazioni non governative e di vietare ancora l’ingresso dei media internazionali? Dal momento che, tra quanti hanno fatto domanda, non sono pochi i giornalisti vicino ai Trump, a Netanyahu, a Meloni, perché mai non vogliono farli entrare? Temono forse che anche una sola immagine possa svelare le tante bugie che hanno accompagnato il genocidio? L'articolo Giusto indagare su eventuali finanziamenti illeciti ad Hamas. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

