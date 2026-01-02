Giunta Fico il Presidente della Provincia | bene Bonavitacola e Serluca

Il Presidente della Provincia di Fico ha espresso i suoi auguri di buon lavoro alla nuova squadra della giunta regionale della Campania, sottolineando l’importanza di un impegno condiviso per lo sviluppo del territorio. In un breve commento, ha evidenziato la necessità di collaborare con tutte le istituzioni per affrontare le sfide locali e migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Tempo di lettura: 2 minuti "Auguri di buon lavoro alla nuova squadra della giunta regionale della Campania. Il presidente Roberto Fico ha schierato un gruppo di alto profilo che, siamo certi, lavorerà senza sosta per lo sviluppo, il benessere e la crescita delle aree interne", dichiara il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane. "Sin da subito, a partire dalla campagna elettorale – evidenzia il presidente Buonopane – il presidente Fico ha dimostrato grande attenzione verso i nostri territori. E la conferma arriva proprio dalle nomine per la composizione dell'esecutivo. L'Irpinia può contare su due assessori, che conoscono bene le peculiarità e le esigenze della nostra provincia.

Il presidente della Provincia Buonopane elogia la squadra di Fico: bene la scelta degli irpini Bonavitacola e Serluca - Il presidente Roberto Fico ha schierato un gruppo di alto profilo che, siamo certi, lavorerà senza sosta per lo svilupp ... msn.com

Giunta Fico, Villani (M5S): «La nomina dell’avvocato Pecoraro è un segnale forte per la provincia di Salerno» - StampaLa coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle di Salerno, Virginia Villani, interviene sulla nomina della nuova giunta regionale della Campania da parte del presidente Roberto Fico, esprim ... salernonotizie.it

La Lega critica duramente la nuova Giunta Fico in Campania: dubbi su competenze, legittimità delle nomine e gestione del bilancio in esercizio provvisorio. - facebook.com facebook

Gli equilibri politici della nuova giunta Fico in Campania. Per il Pd tre assessori su dieci. Casa Riformista: "In Consiglio il Pd fa l’asso pigliatutto!". Di Federico Giorgetti x.com

