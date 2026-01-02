Con l’approssimarsi della XII legislatura, la Regione Puglia si prepara a definire la composizione della nuova giunta. Dopo un’attenta fase di verifica e confronto, si delineano i possibili assessori, in un contesto di stabilità e continuità. In questo scenario, anche strumenti innovativi come ChatGPT sono stati coinvolti per analizzare le prospettive e i possibili sviluppi del nuovo team di governo regionale.

A passo lento, la Regione Puglia si appropinqua alla sua XII legislatura. Questa volta, le operazioni di controllo e verifica hanno fatto penare i candidati. Sono abbondantemente trascorsi i trenta giorni che, nelle più rosee aspettative, avevano già preventivato per la proclamazione, anche alla. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Giunta ‘Decaro-style’ e intoccabili, chi saranno i nuovi assessori: lo abbiamo chiesto anche a ChatGPT

Leggi anche: Natale senza giunta. Fico e Decaro col problema assessori (che tocca anche Giani)

Leggi anche: Regione Campania, Fico vara la Giunta: ecco chi sono i nuovi assessori

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Radio Norba News. . REGIONE PUGLIA, LA GIUNTA DECARO ENTRO META' GENNAIO La proclamazione del nuovo governatore, invece, il 7 gennaio Servizio di Mauro Denigris - facebook.com facebook

Regione, Decaro ha le idee chiare sulla «squadra»: «Prima la proclamazione, poi farò la giunta in poche ore» x.com