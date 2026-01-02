Giulini prima di Cagliari-Milan | Oggi sarà complicata Allegri concede poco Seguiamo Nicolussi Caviglia

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha commentato prima della partita contro il Milan, sottolineando le difficoltà della sfida e la compattezza dell’avversario, che concede pochi spazi. Ha inoltre evidenziato l’importanza di seguire Nicolussi Caviglia, uno dei giocatori chiave per la squadra. La partita, valida per la 18ª giornata di Serie A 2025-2026, si giocherà questa sera alle 20:45 alla Unipol Domus di Cagliari.

Cagliari, Giulini a Sky: "Ogni partita uno scoglio, a maggior ragione oggi" - Tommaso Giulini, patron del Cagliari, è intervenuto a Sky Sport 24 nel pre- milannews.it

Cagliari, Giulini: “Lavoreremo per inserire un centrocampista” - Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha parlato del momento dei rossoblù e del mercato in entrata di gennaio ... gianlucadimarzio.com

Ultima fatica del 2025, prima della sosta natalizia saremo in trasferta: sabato 20 dicembre 21.00 Palestra Comunale Como via Giulini, 20 Recoaro - TML Como gallery @ric681 e diretta #goata #esserepallavolisti #stiledivita - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.