Giulini prima di Cagliari-Milan | Oggi sarà complicata Allegri concede poco Seguiamo Nicolussi Caviglia

Da pianetamilan.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha commentato prima della partita contro il Milan, sottolineando le difficoltà della sfida e la compattezza dell’avversario, che concede pochi spazi. Ha inoltre evidenziato l’importanza di seguire Nicolussi Caviglia, uno dei giocatori chiave per la squadra. La partita, valida per la 18ª giornata di Serie A 2025-2026, si giocherà questa sera alle 20:45 alla Unipol Domus di Cagliari.

Tommaso Giulini, Presidente rossoblu, ha parlato a 'DAZN' prima di Cagliari-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 alla 'Unipol Domus' di Cagliari. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

giulini prima di cagliari milan oggi sar224 complicata allegri concede poco seguiamo nicolussi caviglia

© Pianetamilan.it - Giulini prima di Cagliari-Milan: “Oggi sarà complicata, Allegri concede poco. Seguiamo Nicolussi Caviglia”

Leggi anche: Cagliari-Milan, Giulini nel pre: “Ogni partita è uno scoglio, a maggior ragione oggi”

Leggi anche: Lazio Milan, Allegri: «L’obiettivo di vincere la Coppa Italia è reale. Contro i biancocelesti sarà complicata. Sugli infortunati…»

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Un Cagliari “italianissimo” per puntare alla salvezza: identità e senso d’appartenenza; Cagliari ai piedi del talento turco. Corsport: Fenomeno Kilicsoy. Ora decide Giulini.

giulini prima cagliari milanCagliari, Giulini: "Oggi partita complicatissima contro una squadra quadrata, contro un allenatore che regala poco o nulla" - Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, è intervenuto a DAZN nel pre- milannews.it

giulini prima cagliari milanCagliari, Giulini a Sky: "Ogni partita uno scoglio, a maggior ragione oggi" - Tommaso Giulini, patron del Cagliari, è intervenuto a Sky Sport 24 nel pre- milannews.it

giulini prima cagliari milanCagliari, Giulini: “Lavoreremo per inserire un centrocampista” - Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha parlato del momento dei rossoblù e del mercato in entrata di gennaio ... gianlucadimarzio.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.