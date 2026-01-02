Le previsioni di Giuliacci annunciano un'epifania polare con neve a bassa quota in Italia. Tra il 5 e il 7 gennaio, un nucleo di aria fredda di origine nordica interesserà il paese, portando probabilmente la più significativa ondata di freddo di inizio anno. Di seguito, le aree interessate e le possibili implicazioni di questa ondata di gelo.

Le previsioni formulate nei giorni scorsi trovano ora puntuale conferma: tra il 5 e il 7 gennaio è in arrivo sull'Italia un nucleo di aria fredda di origine nordica, destinato a produrre quella che, con ogni probabilità, sarà l'ondata di freddo più incisiva di questo inizio d'anno. Il colonnello Mario Giuliacci nelle sue previsioni meteo per il ponte dell'Epifania rivendica la bontà di quanto affermato nei giorni scorsi. Da ormai tre giorni, infatti, i principali modelli meteorologici convergono con decisione su questo scenario, rafforzando l'affidabilità della previsione, spiega in un video sul canale YouTuibe MeteoGiuliacci. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giuliacci prevede un'Epifania polare: "Neve a bassa quota". Ecco dove

Leggi anche: "Neve a bassa quota e maltempo". Le previsioni di Giuliacci per Natale

Leggi anche: Neve in Toscana a bassa quota, ecco quando e dove

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Meteo, Giuliacci non ha dubbi: Tre colate artiche. Inizio di gennaio polare; Meteo da Capodanno all'Epifania, Giuliacci: Tre nuclei polari. Ecco dove; Meteo, occhio alla colata artica. Le previsioni di Giuliacci da Capodanno all'Epifania; Feste polari da Capodanno all' Epifania le previsioni di Giuliacci.

Meteo, Giuliacci prevede un'Epifania polare: "Neve a bassa quota". Ecco dove - Le previsioni formulate nei giorni scorsi trovano ora puntuale conferma: tra il 5 e il 7 gennaio è in arrivo sull’Italia un nucleo di ... iltempo.it