Giulia prima nata Shuyao è l’ultima bimba del 2025

A Capodanno, le sale parto dell’Ausl Toscana Centro hanno registrato l’arrivo di due nuove vite: Giulia, prima nata del 2025, e Shuyao, l’ultima bimba dell’anno. Nonostante le festività, i reparti ospedalieri hanno mantenuto il loro impegno, garantendo assistenza e attenzione a tutte le famiglie. Un inizio d’anno che segna momenti importanti per le future mamme e i neonati, in un contesto di continuità sanitaria.

Il capodanno non ha fermato il lavoro nelle sale parto dell’Ausl Toscana Centro. Come del resto, il pronto soccorso e tutti i reparti ospedalieri hanno lavorato. Tra la sera del 31 dicembre 2025 e le prime ore del 1° gennaio in tutti i punti nascita della Toscana si sono registrati i cosiddetti ‘ultimi nati dell’anno’ e i ‘primi’ del nuovo anno. L’ospedale Santo Stefano porta a casa il primato toscano per l’ultima nascita del 2025: è avvenuta alle 23.48 ed è una bambina di nome Shuyao. La prima nascita del 2026 nei punti nascita dell’Ausl Toscana Centro, invece, è avvenuta al San Giovanni di Dio di Firenze alle ore 1,36. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giulia prima nata. Shuyao è l’ultima bimba del 2025 Leggi anche: Margot Mia è la prima bimba nata a Trieste nel 2026 Leggi anche: La prima bimba nata nel 2026 a Roma si chiama Benedetta. Con lei Lavinia, Ottavia, Jiayi e Luca Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Giulia prima nata. Shuyao è l’ultima bimba del 2025; Al Santo Stefano in sala parto sono i fiocchi rosa a chiudere il 2025 e ad aprire il nuovo anno: la prima nata è Giulia; Fiocco azzurro per Firenze, il primo nato del 2026 è un bambino; Da Pistoia a Prato e Firenze: gli ultimi nati del 2025 e i primi fiocchi del 2026. Giulia prima nata. Shuyao è l’ultima bimba del 2025 - L’ospedale Santo Stefano porta a casa il primato toscano per l’ultima nascita del 2025: è avvenuta alle 23. msn.com

Giulia De Lellis è mamma: è nata Priscilla, prima figlia per l'influencer e Tony Effe - "Tutto", ha scritto Tony Effe su Instagram, regalando ai suoi fan un vero e proprio reportage del parto. tg24.sky.it

Giulia De Lellis e Tony Effe, è nata la figlia Priscilla: «La nostra bambina è qui». L'annuncio e le tenere foto di famiglia - Mercoledì 8 ottobre 2025 è arrivata una delle cicogne più attese dello showbiz: l'influencer e il rapper sono diventati genitori. ilmessaggero.it

Il Friuli Venezia Giulia è la prima regione italiana per quantità di plasma inviato al frazionamento industriale destinato alla produzione di farmaci emoderivati: con 24,8 chili per mille abitanti ha il miglior indice nazionale, a fronte di una media italiana di 15,4 chi - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.