Giugliano 31enne arrestata dopo aver ferito il vicino con un coltello

A Giugliano, una donna di 31 anni è stata arrestata dalla Polizia di Stato in seguito a un episodio di lesioni aggravate. L’intervento è avvenuto in via S. Nullo, dove la donna ha ferito al volto un vicino durante una lite condominiale. L’arresto è stato effettuato sul posto, e la ricostruzione dell’accaduto è al momento in corso.

La Polizia di Stato interviene in via S. Nullo: 31enne arrestata per lesioni aggravate dopo una lite condominiale in cui ha colpito al volto un vicino di casa. La Polizia di Stato ha arrestato una 31enne napoletana nella serata del 30 dicembre 2025 con l'accusa di lesioni personali aggravate. L'intervento è scattato dopo una segnalazione giunta alla Sala Operativa, che indicava una lite condominiale degenerata in aggressione all'interno di uno stabile di via S. Nullo, a Giugliano in Campania. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura di Napoli. La lite condominiale e l'aggressione.

