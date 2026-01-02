Giù la ricchezza delle famiglie | dal 2012 -2% in termini reali’
Negli ultimi dieci anni, la ricchezza delle famiglie italiane ha subito una diminuzione del 2% in termini reali. La distribuzione della ricchezza si è accentuata, con il 50% delle persone più povere che detiene soltanto il 7,4%. Questi dati evidenziano un crescente divario economico e una progressiva disuguaglianza nella società, che richiede attenzione e analisi approfondite.
"A inizio 2025 solo il 5% delle famiglie detiene quasi la metà della ricchezza nazionale. Queste cifre non si traducono semplicemente in un impoverimento economico: raccontano una compressione della mobilità sociale, un blocco dei sogni di progresso, e l’i - facebook.com facebook
