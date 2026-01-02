Giovanni Tamburi disperso la mamma | Le autorità non ci danno notizie cortocircuito Italia-Svizzera

Giovanni Tamburi è scomparso da due giorni, senza comunicazioni ufficiali da parte delle autorità italiane e svizzere. La madre esprime preoccupazione e frustrazione per il mancato aggiornamento, evidenziando un possibile cortocircuito tra le due nazioni. La vicenda sottolinea l’urgenza di chiarimenti e di un intervento coordinato per fare luce sulla scomparsa e garantire assistenza alla famiglia.

“Sono due giorni che non so nulla di mio figlio. Questa attesa è snervante. Non capisco questo corto circuito tra la Svizzera e l'Italia”. È lo sfogo di Carla Masiello, la madre di Giovanni Tamburi, il 16enne di Bologna disperso nella strage di Crans-Montana, dopo l’incendio avvenuto durante la. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Giovanni Tamburi disperso, la mamma: "Le autorità non ci danno notizie, cortocircuito Italia-Svizzera" Leggi anche: Giovanni Tamburi disperso a Crans-Montana, l’appello della mamma del 16enne: “Aiutatemi a trovarlo” Leggi anche: Giovanni Tamburi disperso, ultime notizie da Crans-Montana. Bologna in ansia per lo studente di 16 anni. Diretta Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Crans-Montana, disperso il 16enne Giovanni Tamburi. L'appello; Crans-Montana, l’appello disperato della mamma di Giovanni Tamburi: “Aiutatemi a ritrovare mio figlio”; Crans Montana, disperso Giovanni Tamburi di 16 anni: era nel bar Le Constellation. La mamma: «Aiutatemi a ritrovarlo»; Giovanni Tamburi disperso a Crans-Montana, l’appello della mamma del 16enne: “Aiutatemi a trovarlo”. Giovanni Tamburi disperso, la mamma: "Le autorità non ci danno notizie, cortocircuito Italia-Svizzera" - Lo sfogo di Carla Masiello, madre 16enne bolognese rimasto coinvolto nell'incendio a Crans- bolognatoday.it

Giovanni Tamburi disperso a Crans-Montana, l’appello della mamma del 16enne: “Aiutatemi a trovarlo” - Carla Masiello disperata per il figlio che abita a Bologna: “Era uscito con gli amici e aveva il cellulare scarico. msn.com

Crans-Montana, la mamma di Giovanni Tamburi: “Corto circuito tra Italia e Svizzera. È snervante” - La mamma di Giovanni Tamburi, il 16enne di Bologna rimasto coinvolto nella tragedia di Crans- dire.it

Giovanni Tamburi studente del LIceo Righi sempre sorridente, pacato ed elegante. - facebook.com facebook

Giovanni Tamburi disperso a Crans-Montana, i prof del Righi: “In aula è sempre sorridente” x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.