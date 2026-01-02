Giornale radio del mattino venerdì 2 gennaio

Benvenuti alla consueta rassegna stampa del mattino. In questa edizione di venerdì 2 gennaio, vi proponiamo le principali notizie nazionali e internazionali, con un’attenzione equilibrata e precisa. Restate aggiornati su quanto accade nel mondo, grazie alle informazioni fornite da LaPresse, per un avvio di giornata informato e consapevole.

Tutta l'informazione di LaPresse Questo articolo proviene da LaPresse.

