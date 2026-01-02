Giorgio Chiellini investe 12 milioni in startup Akka punta su Revolut e AI
Nel 2025, Giorgio Chiellini ha dedicato particolare attenzione agli investimenti in startup, destinando 12 milioni di euro. Tra le sue iniziative, Akka si focalizza su Revolut e sull’intelligenza artificiale, evidenziando un interesse per settori innovativi. Questa fase riflette il suo impegno nel mondo imprenditoriale, oltre alla carriera sportiva e dirigenziale alla Juventus.
Il 2025 è stato un anno di intensa attività per Giorgio Chiellini, diviso tra l’impegno dirigenziale alla Juventus e un ruolo sempre più centrale nel mondo degli investimenti in startup. L’ex capitano della Nazionale ha rafforzato il proprio profilo nel venture capital attraverso Akka, la piattaforma co?fondata con Thomas Rebaud e Nicolas Nati, amministratore delegato per l’Italia. L’obiettivo dichiarato è ampliare l’accesso agli investimenti di rischio, rendendo il venture capital meno esclusivo e più vicino anche ai risparmiatori non professionali. Un anno di investimenti tra sport e finanza. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Leggi anche: Jeff Bezos torna come Co-CEO di Project Prometheus, startup da 6,2 miliardi che punta a rivoluzionare l’AI industriale e robotica
Leggi anche: Claudio Marchisio su Giorgio Chiellini nella Juve: “Lo vedo tanto magro, io gli voglio tanto bene”
Chiellini investe 12 milioni in startup.
Giorgio Chiellini investe 12 milioni in startup, Akka punta su Revolut e AI - Giorgio Chiellini tra Juventus e finanza: nel 2025 investiti 12 milioni in 13 startup con Akka. quifinanza.it
Chiellini investe 12 milioni in startup - Il 2025 ha rappresentato un anno particolarmente dinamico per Giorgio Chiellini, oggi dirigente della Juventus, ma anche protagonista nel mondo degli investimenti grazie alla piattaforma ... tuttojuve.com
Startup, nuovo colpo per Giorgio Chiellini: con la sua Akka investe in Anthropic, la rivale di ChatGpt. Ecco quanto - La carriera da venture capitalist dell’ex difensore della Juventus e della nazionale italiana Giorgio Chiellini si arricchisce con un nuovo investimento: questa volta la sua Akka, società fondata ... milanofinanza.it
"Io odio l'Inter, è nella mia natura. Non posso non odiarla". - Giorgio Chiellini - facebook.com facebook
All’arrivo del pullman della Juventus allo stadio Maradona, alcuni tifosi del Napoli hanno lanciato insulti e sassi contro il mezzo. La notizia, riportata da Dazn, non è stata smentita da Giorgio Chiellini, oggi dirigente della Juventus, che però ha minimizzato l’a x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.