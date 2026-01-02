Nel 2025, Giorgio Chiellini ha dedicato particolare attenzione agli investimenti in startup, destinando 12 milioni di euro. Tra le sue iniziative, Akka si focalizza su Revolut e sull’intelligenza artificiale, evidenziando un interesse per settori innovativi. Questa fase riflette il suo impegno nel mondo imprenditoriale, oltre alla carriera sportiva e dirigenziale alla Juventus.

Il 2025 è stato un anno di intensa attività per Giorgio Chiellini, diviso tra l’impegno dirigenziale alla Juventus e un ruolo sempre più centrale nel mondo degli investimenti in startup. L’ex capitano della Nazionale ha rafforzato il proprio profilo nel venture capital attraverso Akka, la piattaforma co?fondata con Thomas Rebaud e Nicolas Nati, amministratore delegato per l’Italia. L’obiettivo dichiarato è ampliare l’accesso agli investimenti di rischio, rendendo il venture capital meno esclusivo e più vicino anche ai risparmiatori non professionali. Un anno di investimenti tra sport e finanza. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Giorgio Chiellini investe 12 milioni in startup, Akka punta su Revolut e AI

Leggi anche: Jeff Bezos torna come Co-CEO di Project Prometheus, startup da 6,2 miliardi che punta a rivoluzionare l’AI industriale e robotica

Leggi anche: Claudio Marchisio su Giorgio Chiellini nella Juve: “Lo vedo tanto magro, io gli voglio tanto bene”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Chiellini investe 12 milioni in startup.

Giorgio Chiellini investe 12 milioni in startup, Akka punta su Revolut e AI - Giorgio Chiellini tra Juventus e finanza: nel 2025 investiti 12 milioni in 13 startup con Akka. quifinanza.it