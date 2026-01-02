Giocatore della Primavera del Pescara ferito nell' incendio di Crans-Montana in Svizzera | Ho visto cose orribili

Eliot Thelen, centrocampista della Primavera del Pescara, era presente nell’incendio di Crans-Montana, in Svizzera, che ha causato la morte di 47 persone. L’atleta ha riferito di aver assistito a scene difficili e di aver vissuto un’esperienza sconvolgente. Questa tragedia ha colpito profondamente tutti coloro che erano coinvolti e rappresenta un momento di grande tristezza e riflessione.

