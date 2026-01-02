Giocatore della Primavera del Pescara ferito nell' incendio di Crans-Montana in Svizzera | Ho visto cose orribili
Eliot Thelen, centrocampista della Primavera del Pescara, era presente nell’incendio di Crans-Montana, in Svizzera, che ha causato la morte di 47 persone. L’atleta ha riferito di aver assistito a scene difficili e di aver vissuto un’esperienza sconvolgente. Questa tragedia ha colpito profondamente tutti coloro che erano coinvolti e rappresenta un momento di grande tristezza e riflessione.
C’era anche il centrocampista lussemburghese Eliot Thelen, giocatore della Primavera del Pescara, a Le Constellation di Crans-Montana, il locale Svizzero andato a fuoco dove a perdere la vita sono state 47 persone. A confermarlo, come riporta l’agenzia Ansa, è il responsabile del settore. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
