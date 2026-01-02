Gileno Giovani Democratici Abruzzo | Saremo esigenti e coraggiosi come auspica Mattarella
I Giovani Democratici Abruzzo si impegnano a essere esigenti e coraggiosi, ispirati dalle parole di fine anno del presidente Sergio Mattarella. Con attenzione e determinazione, intendono contribuire al progresso della regione, promuovendo valori di responsabilità e partecipazione civica. Questa posizione riflette l’importanza di un impegno concreto e condiviso per affrontare le sfide attuali con maturità e rispetto delle istituzioni.
Saremo giovani esigenti e coraggiosi, seguendo le parole di fine anno del presidente Sergio Mattarella. A dirlo Saverio Gileno, segretario regionale dei Giovani Democratici d'Abruzzo. “Essere esigenti oggi significa pretendere politiche pubbliche capaci di incidere sulle condizioni materiali di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
BILANCIO: GILENO, DESTRA HA BOCCIATO NOSTRO EMENDAMENTO PER RIDUZIONE TASSAZIONE GIOVANI; 2026, Gileno: “Siamo esigenti e coraggiosi come dice Mattarella”; Proposta del Patto per l'Abruzzo per il salario minimo dopo il sì della corte costituzionale alla Regione Puglia.
