Gileno Giovani Democratici Abruzzo | Saremo esigenti e coraggiosi come auspica Mattarella

I Giovani Democratici Abruzzo si impegnano a essere esigenti e coraggiosi, ispirati dalle parole di fine anno del presidente Sergio Mattarella. Con attenzione e determinazione, intendono contribuire al progresso della regione, promuovendo valori di responsabilità e partecipazione civica. Questa posizione riflette l’importanza di un impegno concreto e condiviso per affrontare le sfide attuali con maturità e rispetto delle istituzioni.

I Giovani Democratici sui trasporti "L'Abruzzo faccia come la Spagna, la mobilità è un diritto" - I Giovani Democratici abruzzesi tornano sulla questione dei trasporti pubblici e citano il caso della Spagna dove è stato introdotto un abbonamento unico nazionale ... ilpescara.it

Lavoro, fisco e servizi: le proposte dei Giovani democratici per il futuro dell'Abruzzo - Detassazione under 46, trasporti, salario minimo e investimenti in biblioteche tra le proposte emerse dal confronto con le parti sociali. ilpescara.it

Questa destra si dimentica dei nostri ragazzi e provoca una vera e propria "bancarotta generazionale". Ma non arretriamo di un millimetro, insieme lottiamo per difendere i diritti dei nostri giovani Le parole di Saverio Gileno, segretario dei Giovani Democr - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.