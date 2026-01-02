Gigolò per caso 2 - La Sex Guru apre l’anno tra leggerezza ed Eros

Il 2 gennaio su Prime Video è disponibile la seconda stagione di Gigolò per caso - La Sex Guru, una serie comedy italiana diretta da Eros Puglielli. Con un cast che include Christian De Sica e Pietro Sermonti, la serie propone una narrazione leggera e ironica, mantenendo un tono sobrio e accurato. Una nuova stagione che invita a riflettere sull’Eros e sulle dinamiche umane, senza rinunciare a un approccio fresco e originale.

Il 2 gennaio su Prime Video sono usciti tutti i sei episodi di Gigolò per caso - La Sex Guru, seconda stagione della serie tv comedy italiana, adattamento della francese Alphonse, diretta da Eros Puglielli e con un cast guidato da Christian De Sica e Pietro Sermonti. Più che un seguito, nel senso. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Gigolò per caso 2 - La Sex Guru apre l’anno tra leggerezza ed Eros Leggi anche: Gigolò per caso stagione 2 il trailer ufficiale della sex guru Leggi anche: Prime Video, le uscite di gennaio 2026: Gigolò per caso 2 – La sex guru La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Gigolò per caso 2 - La sex guru | trailer trama e data di uscita della nuova stagione della serie italiana; Gigolò per caso 2 De Sica e Sermonti uniti contro la sex guru | la clip in anteprima; Prime Video le uscite di gennaio 2026 | Gigolò per caso 2 – La sex guru; Gigolò per caso 2 | De Sica e Sermonti tornano su Prime Video. Amazon Prime Video. . Il gigolò più amato d'Italia sta per tornare e, stavolta, ha una degna avversaria #GigolòPerCaso2 dal 2 gennaio su Prime Video. - facebook.com facebook La seconda stagione di Gigolò per caso, in arrivo su Prime Video il 2 gennaio, segue Alfonso tra il ruolo ormai consolidato di gigolò, i rapporti familiari ritrovati e la crisi con la moglie. di @CLCasiraghi x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.