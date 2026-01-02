Giappone, l'imperatore saluta la folla che festeggia il nuovo anno.

L’imperatore Naruhito e la famiglia imperiale hanno rivolto un saluto alla folla presente al Palazzo Imperiale di Tokyo, in occasione delle celebrazioni per il nuovo anno. L’evento rappresenta un momento di tradizione e continuità per il Giappone, con cittadini e autorità che si riuniscono per condividere auspici e speranze per l’anno appena iniziato.

L’imperatore del Giappone Naruhito e la sua famiglia hanno salutato la folla che celebrava l’arrivo del nuovo anno venerdì al Palazzo Imperiale di Tokyo. In piedi con l’imperatrice Masako e il resto della famiglia reale, ha augurato un felice anno nuovo alle persone sotto il balcone del palazzo, mentre molti gridavano “banzai” – giapponese per “lunga vita”. Era la prima volta che il nipote di Naruhito, Hisahito, partecipava poiché ora prende parte a eventi imperiali riservati agli adulti della famiglia, ed è un possibile erede al trono giapponese. È il secondo in linea di successione dopo suo padre, il fratello dell’imperatore. 🔗 Leggi su Lapresse.it

