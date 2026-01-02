Gianni il ragazzo eroe che ha salvato i suoi coetanei a Crans Montana | Ho visto l’inferno

Gianni, un giovane italiano, ha dimostrato grande coraggio durante l’incendio a Crans Montana, che ha provocato numerose vittime. Con prontezza e determinazione, è riuscito a salvare diversi suoi coetanei, rischiando la propria vita. La sua testimonianza, “Ho visto l’inferno”, riporta alla luce l’importanza del coraggio e della solidarietà in situazioni di emergenza.

C’è un ragazzo italiano che a Crans Montana, nell’incendio che ha ucciso centinaia di persone, ha avuto un grande coraggio, riuscendo a salvare diversi suoi coetanei. Un diciannovenne che ha messo in pericolo la sua vita pur di salvarne altre. Chi è Gianni. Gianni, 19 anni, è stato pronto e capace di sottrarre diversi coetanei dalla morte. “ Non potrò mai vedere nulla di peggio di quella notte “, ha dichiarato al quotidiano svizzero “ 20 Minuti “. Leggi anche Strage in Svizzera, l'angoscia delle famiglie e il doloroso mistero dei sei giovani italiani dispersi: ecco chi sono. Tragedia di fine anno in Svizzera: esplosione al bar di una nota località sciistica, almeno 40 morti e 100 feriti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

