Giallo a Ostiglia | uomo di 31 anni trovato morto in strada Indagano in carabinieri

Un uomo di 31 anni di nazionalità nigeriana è stato trovato senza vita nella strada di Ostiglia, nel Mantovano, venerdì 2 gennaio. Le autorità dei carabinieri stanno conducendo le indagini per chiarire le cause del decesso. La vicenda è attualmente al vaglio degli inquirenti, che stanno raccogliendo elementi utili per ricostruire quanto accaduto.

Ostiglia (Mantova) – Un uomo di 31 anni di nazionalità nigeriana è stato trovato privo di vita, la mattina di venerdì 2 gennaio, in una strada di Ostiglia, nel Mantovano. Il cadavere si trovava a poche centinaia di metri dalla linea ferroviaria. A dare l'allarme è stato un passante. Sul corpo non sarebbero stati trovato segni di violenza, ma i carabinieri stanno indagando ad ampio raggio anche con la verifica delle immagini riprese dalle tante telecamere presenti in zona. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Leggi anche: Trovato morto sulla spiaggia, indagano i carabinieri Leggi anche: Trani, 38enne trovato morto in un b&b: indagano i carabinieri Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Cari Ostigliers, Vi ricordate la puntata di Generazione Bellezza Il Treviso Ostiglia FEST La Fiera del cicloturismo di Bologna Il BAM Il Giro d'Italia Potremmo andare avanti all'infinito! È stato senza dubbio un anno da incorniciare, ricco di appuntamenti, m - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.