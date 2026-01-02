Giallo a Ostiglia | uomo di 31 anni trovato morto in strada Indagano in carabinieri
Un uomo di 31 anni di nazionalità nigeriana è stato trovato senza vita nella strada di Ostiglia, nel Mantovano, venerdì 2 gennaio. Le autorità dei carabinieri stanno conducendo le indagini per chiarire le cause del decesso. La vicenda è attualmente al vaglio degli inquirenti, che stanno raccogliendo elementi utili per ricostruire quanto accaduto.
Ostiglia (Mantova) – Un uomo di 31 anni di nazionalità nigeriana è stato trovato privo di vita, la mattina di venerdì 2 gennaio, in una strada di Ostiglia, nel Mantovano. Il cadavere si trovava a poche centinaia di metri dalla linea ferroviaria. A dare l'allarme è stato un passante. Sul corpo non sarebbero stati trovato segni di violenza, ma i carabinieri stanno indagando ad ampio raggio anche con la verifica delle immagini riprese dalle tante telecamere presenti in zona. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
