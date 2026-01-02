Nel rimpasto di fine 2025, Marco Giacanella ha assunto il ruolo di vicesindaco di Falconara. La sua candidatura a sindaco rimane ancora non confermata, con Giacanella che preferisce mantenere un atteggiamento riservato sulla questione. La sua presenza nel governo cittadino rappresenta un elemento di continuità per l’amministrazione locale, mentre il futuro politico resta ancora da delineare.

Nel rimpasto arrivato in coda al 2025, Marco Giacanella ha ereditato la fascia di vicesindaco di Falconara. Un segnale verso le scelte future del centrodestra falconarese, quando Stefania Signorini terminerà la sua seconda sindacatura? Lui, per il momento, si limita a dire che è "orgoglioso della nomina" e "motivato nel continuare il lavoro armonico insieme alla squadra". Lo fa nella conferenza di fine anno, proprio dinanzi alla stessa squadra al gran completo. Ed è naturale, per un assessore al Bilancio, tirare le somme di quel che è stato. Il dato più significativo che vuol far emergere, è quello che le "amministrazioni di centrodestra, nel corso dei 17 anni e mezzo al governo della città", prima con le due legislature guidate da Goffredo Brandoni, poi nelle due di Signorini, "hanno più che dimezzato la situazione debitoria che avevamo ereditato". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Giacanella e la candidatura a sindaco: lui glissa.