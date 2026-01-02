Getta escrementi nelle cucce dei gatti Denunciato dalle guardie zoofile
A inizio 2025, le guardie zoofile di Stop Animal Crimes Italia hanno scoperto un uomo che gettava escrementi nelle cucce di una colonia felina a Rosora, utilizzando telecamere di sorveglianza. Le immagini sono state trasmesse alla Procura di Ancona, che ha avviato le indagini per approfondire il caso.
