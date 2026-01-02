Gerry Scotti apre il 2026 a La Ruota della Fortuna | Sarà una lunga stagione

Il 2026 si apre con una nuova puntata de La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti e Samira Lui. La coppia, apprezzata dal pubblico, ha dato il via a una lunga stagione televisiva, offrendo un momento di intrattenimento semplice e coinvolgente. L’appuntamento del primo gennaio ha segnato l’inizio di un percorso che si preannuncia ricco di emozioni e continuità.

Il duo Gerry Scotti e Samira Lui continua a essere uno dei più amati del piccolo schermo. Anche giovedì 1 gennaio 2026, i due hanno intrattenuto il pubblico di La Ruota della Fortuna, aprendo l’anno con una puntata speciale che ha regalato grandi emozioni. Gerry e Samira hanno confermato ai fan che il programma continuerà per una stagione lunga e ricca di sorprese. Il conduttore ha infatti annunciato: “Prepariamoci, perché sarà una lunga stagione. Iniziamo adesso e chissà quando finiremo. Sarà sempre un appuntamento con La Ruota della Fortuna.” La puntata ha visto protagonisti Nicola, il campione del 31 dicembre con un bottino di 214. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

