George Clooney si trasferisce in Francia Trump esulta Riparte lo scontro | la reazione del presidente Usa e il commento dell’attore

Negli ultimi giorni, si è riacceso lo scontro tra Donald Trump e George Clooney, dopo l’annuncio dell’attore e della sua famiglia di trasferirsi in Francia, dove hanno ottenuto la cittadinanza. La notizia ha suscitato reazioni diverse, tra cui quella del presidente USA. Questa vicenda evidenzia come le posizioni pubbliche delle figure note possano influenzare il dibattito politico e mediatico attuale.

Continua anche a distanza lo scontro fra Donald Trump e George Clooney. Nei giorni scorsi, l'attore e la sua famiglia hanno hanno confermato l'intenzione di lasciare gli Stati Uniti e trasferirsi in Francia, dove hanno appena ottenuto la cittadinanza. Un addio non senza polemiche, visto che la decisione è stata quantomeno agevolata dalla decisione della Casa Bianca di sanzionare Amal Clooney, moglie dell'attore e avvocata specializzata in diritti umani, coinvolta nell'incriminazione del premier israeliano Benjamin Netanyahu per crimini di guerra in relazione all'invasione di Gaza. Trump esulta: «Buona notizia!».

