Genshin Impact Luna IV ecco data di uscita i nuovi personaggi ed i codici promozionali

Genshin Impact Luna IV è la prossima espansione del popolare gioco di ruolo di HoYoverse. L’azienda ha annunciato ufficialmente la data di uscita, i nuovi personaggi e i codici promozionali disponibili. Questa novità promette di arricchire l’esperienza di gioco con contenuti esclusivi e aggiornamenti, offrendo ai giocatori nuove opportunità di esplorazione e di crescita all’interno del mondo di Teyvat.

HoYoverse ha presentato ufficialmente Luna IV, la nuova grande espansione di Genshin Impact, confermando data di uscita, contenuti principali e codici promozionali. L'aggiornamento, intitolato " Un viaggiatore in una notte d'inverno ", segna un momento chiave per la narrazione e introduce meccaniche inedite, nuovi personaggi e una notevole quantità di ricompense gratuite, ponendosi come uno degli update più ricchi degli ultimi mesi. Partiamo quindi dal dire che la versione Luna IV sarà disponibile da mercoledì 14 gennaio 2026 e porterà a compimento l'arco narrativo di Nod-Krai. La storia ruota attorno allo scontro finale con Il Dottore, che dopo aver ottenuto il potere dei Midolli lunari trascina il Viaggiatore in un dominio distorto, dove le regole del combattimento vengono sovvertite.

