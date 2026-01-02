Genoa-Pisa probabili formazioni | le scelte di De Rossi e Gilardino

Genoa e Pisa si affrontano a Marassi in una sfida valida per la Serie A, con una storia favorevole ai rossoblù, mai sconfitti dai toscani in casa. De Rossi e Gilardino devono affrontare un momento difficile, dopo tre sconfitte consecutive. Le probabili formazioni riflettono le scelte degli allenatori per cercare di migliorare il risultato e risollevare il morale delle rispettive squadre.

Mai una sconfitta per il Genoa contro il Pisa a Marassi in serie A (due successi e quattro pareggi). Statistica che De Rossi e i suoi uomini non intendono certo peggiorare, in particolare in questo momento con la squadra reduce da tre sconfitte consecutive con Inter, Atalanta e Roma. Calcio. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Leggi anche: Genoa-Verona, probabili formazioni: le scelte di De Rossi e Zanetti Leggi anche: Udinese-Genoa, probabili formazioni: le scelte di Runjaic e De Rossi Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Genoa-Pisa: probabili formazioni e statistiche; Probabili formazioni Genoa-Pisa: chi gioca titolare e le ultime su Leali, Sommariva, Colombo, Ekuban, Nzola, Meister, Moreo e Tramoni; Probabili Formazioni Genoa vs Pisa: Analisi Match, Formazioni, Assenze, Dove Vederla, Quote Scommesse e Pronostico; Serie A: le probabili formazioni della 17^ giornata. Pronostico Genoa-Pisa, in trasferta cambia tutto: questo segno ingolosisce - Pisa è una partita di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, tv, streaming. ilveggente.it

Probabili formazioni Genoa-Pisa: chi gioca titolare e le ultime su Leali, Sommariva, Colombo, Ekuban, Nzola, Meister, Moreo e Tramoni - Il Genoa di De Rossi e il Pisa dell'ex Gilardino si sfidano in uno degli anticipi del sabato di Serie A: le scelte di formazione dei due allenatori. goal.com

Probabili formazioni Genoa-Pisa: c’è Colombo, le sensazioni su Angori e Meister - Le possibili scelte di De Rossi e Gilardino per il match Genoa- fantamaster.it

Genoa-Pisa è la partita di Gilardino Di Michele Bufalino per Sesta Porta Gilardino ex di giornata: 32 vittorie, 24 pareggi e 23 sconfitte in 79 panchine ufficiali dal dicembre 2022 al novembre 2024 come allenatore del Genoa. Inoltre, da calciatore ha totalizzato 5 - facebook.com facebook

Lecce, Cagliari, Pisa i Genoa zlozyly zapytania w sprawie wypozyczenia Vasilije Adzicia. [Schira] x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.