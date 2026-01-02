Genoa-Pisa Gilardino | Sarà uno scontro diretto

Alberto Gilardino ha illustrato in conferenza stampa l'importanza della partita tra Genoa e Pisa, definendola uno scontro diretto cruciale per la classifica. La sfida rappresenta un momento chiave nel percorso delle due squadre, con obiettivi di punti fondamentali per proseguire la stagione. Entrambi i team si preparano a affrontare l’incontro con determinazione, consapevoli della rilevanza strategica di questa gara.

Alberto Gilardino ha presentato in conferenza stampa la sfida tra Genoa e Pisa, definendo il match uno snodo importante della stagione. Il tecnico dei toscani ha sottolineato il valore dell’avversario e l’importanza della gara. “Sono contento di tornare in un campo che mi ha dato tantissimo. Ci sarà un grande pubblico, ma le emozioni saranno messe da parte”, ha spiegato Gilardino alla vigilia. Sulle difficoltà della partita, l’allenatore è stato chiaro: “Con De Rossi ci conosciamo da tanto. Ha cambiato il Genoa con la sua mentalità e ci aspettiamo una partita molto dura. Sarà uno scontro diretto”. 🔗 Leggi su Como1907news.com

