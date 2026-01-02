Genoa Pisa Gilardino in conferenza stampa | Contro i rossoblù una sfida molto particolare De Rossi? Ci conosciamo da tempo cosa penso di lui
In vista della partita tra Genoa e Pisa, Alberto Gilardino ha presentato in conferenza stampa l'importanza di questa sfida. Il tecnico toscano ha sottolineato la sua percezione dell'incontro, definendolo molto particolare, e ha condiviso alcuni pensieri su De Rossi, con cui ha un rapporto di lunga data. Un'occasione per analizzare le dinamiche tra le due squadre e le aspettative per questa sfida cruciale.
Genoa Pisa, Gilardino in conferenza stampa ha presentato la delicata sfida contro il Grifone. Le parole del tecnico dei toscani sul match Vigilia di Genoa Pisa per Alberto Gilardino. Il tecnico della squadra toscana ha presentato la delicata trasferta in terra ligure. INDISPONIBILI – «Stengs, Lusuardi e Cuadrado non saranno a disposizione. Gli altri vedremo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
