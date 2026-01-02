Gennaio 2026 su Sky e NOW | film serie e show imperdibili in arrivo questo mese

A gennaio 2026, Sky e NOW propongono una selezione di film, serie e show da non perdere. Tra le novità in arrivo, trovi titoli in prima visione e programmi esclusivi pensati per offrire un intrattenimento di qualità. Scopri le segnalazioni e le proposte più interessanti del mese, per scegliere con attenzione cosa guardare e sfruttare al meglio le offerte di Sky e NOW.

SEGNALAZIONI - IL MEGLIO SU SKY NOW GENNAIO 2026 Le serie in arrivo da vedere, i film più amati in prima visione e i programmi esclusivi da non perdere. Un gennaio ricco di novità: dalle serie più attese ai film in prima visione, fino ai grandi show che continuano a emozionare. Si parte il 9 gennaio con Gomorra – Le Origini, l'atteso prequel Sky Original ispirato al bestseller di Roberto Saviano. Ambientata nelle strade di Napoli, battute dallo scontro tra potere, ambizione e violenza, Gomorra – Le Origini racconta l'alba di un impero criminale, prima che la sua leggenda fosse scritta. Al centro c'è un giovane uomo, il cui nome è destinato a diventare temuto: Pietro Savastano.

