Gaza nuova stretta di Israele sugli aiuti
A partire dal 1° marzo, Israele ha annunciato la sospensione delle attività di 37 organizzazioni internazionali a Gaza e nei Territori palestinesi. La decisione, comunicata dal ministro Amichai Chikli, riguarda le restrizioni operative imposte alle organizzazioni che operano nella regione, segnando un cambiamento nelle modalità di assistenza e supporto umanitario nella zona.
Il ministro per gli Affari della diaspora e la lotta all’antisemitismo Amichai Chikli ha comunicato che, a partire dal 1° marzo, 37 organizzazioni internazionali non potranno più operare a Gaza e nei Territori palestinesi. Secondo quanto riferito dal suo dicastero, «Le licenze sono scadute ed è vietato loro far arrivare aiuti. Hanno due mesi per ritirare i loro team». Alla base del provvedimento, spiegano le autorità, ci sarebbero motivazioni legate alla sicurezza e alla necessità di «impedire l’infiltrazione di operatori terroristici all’interno delle strutture umanitarie» straniere. Chikli ha ribadito: «L’assistenza umanitaria è benvenuta, lo sfruttamento delle strutture umanitarie a fini terroristici non lo è». 🔗 Leggi su Lettera43.it
