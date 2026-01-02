Gaza Lucano scrive a Mattarella | Non ci arrendiamo alla barbarie in nome della solidarietà tra popoli

Mimmo Lucano, sindaco di Riace, ha scritto al Presidente Mattarella per ribadire il suo impegno nel promuovere il gemellaggio tra Riace e Gaza. In un contesto di crisi e sofferenza, l’obiettivo è rafforzare la solidarietà tra i popoli, mantenendo viva l’attenzione sui principi di umanità e convivenza civile. La sua iniziativa sottolinea come, anche in momenti difficili, sia possibile mantenere un dialogo costruttivo e solidarietà concreta.

Continua la battaglia di Mimmo Lucano per realizzare il gemellaggio tra il Comune di Riace e la città di Gaza. Dopo che l'iniziativa è stata frenata dal veto del governo, che ha dichiarato lesivo l'atto negando l'autorizzazione, il sindaco ed europarlamentare ha organizzato un'assemblea a Riace.

Mimmo Lucano scrive a Mattarella dopo il "no" al gemellaggio con Gaza: "Non è una minaccia ma una sfida al silenzio" - Negli scorsi giorni, il governo ha espresso parere negativo sull'iniziativa a causa del "legame esistente tra consigli locali e sindaci di Gaza e l'organizzazione terroristica Hamas".