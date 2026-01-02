Gaza Lucano scrive a Mattarella | Non ci arrendiamo alla barbarie in nome della solidarietà tra popoli
Mimmo Lucano, sindaco di Riace, ha scritto al Presidente Mattarella per ribadire il suo impegno nel promuovere il gemellaggio tra Riace e Gaza. In un contesto di crisi e sofferenza, l’obiettivo è rafforzare la solidarietà tra i popoli, mantenendo viva l’attenzione sui principi di umanità e convivenza civile. La sua iniziativa sottolinea come, anche in momenti difficili, sia possibile mantenere un dialogo costruttivo e solidarietà concreta.
Continua la battaglia di Mimmo Lucano per realizzare il gemellaggio tra il Comune di Riace e la città di Gaza. Dopo che l'iniziativa è stata frenata dal veto del governo, che ha dichiarato lesivo l'atto negando l'autorizzazione, il sindaco ed europarlamentare ha organizzato un'assemblea a Riace. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche: “Siamo noi la controparte del governo, il gemellaggio con Gaza non è una minaccia ma un ponte contro la barbarie”: Lucano riunisce Riace in assemblea e scrive a Mattarella
Leggi anche: Mimmo Lucano scrive a Mattarella dopo il "no" al gemellaggio con Gaza: "Non è una minaccia ma una sfida al silenzio"
“Siamo noi la controparte del governo, il gemellaggio con Gaza non è una minaccia ma un ponte contro la barbarie”: Lucano riunisce Riace in assemblea e scrive a Mattarella; Riace sfida il governo. Lucano: «Gaza è nel nostro cuore»; Riace e il gemellaggio negato con Gaza, Lucano scrive a Mattarella · ilreggino.it; Mimmo Lucano scrive a Mattarella dopo il no al gemellaggio con Gaza: Non è una minaccia ma una sfida al silenzio.
Mimmo Lucano scrive a Mattarella dopo il "no" al gemellaggio con Gaza: "Non è una minaccia ma una sfida al silenzio" - Negli scorsi giorni, il governo ha espresso parere negativo sull'iniziativa a causa del "legame esistente tra consigli locali e sindaci di Gaza e l'organizzazione terroristica Hamas". today.it
Dopo lo stop al gemellaggio con Gaza, il sindaco di Riace scrive a Mattarella - A condividere la battaglia anche l’ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris. rainews.it
Riace–Gaza, Lucano scrive a Mattarella: “Il gemellaggio non è una minaccia” - Lucano chiede che venga riaffermato il valore dell’autonomia dei Comuni e il significato profondamente umanitario del gemellaggio ... reggiotv.it
Silvio Messinetti, Gaza City, Lucano si appella a Mattarella: «Il gemellaggio è un ponte si solidarietà», Il Manifesto, 31 dicembre 2025 RIACE E GAZA CITY Il sindaco al Sarraj si è collegato con Riace: «Fa molto freddo, le tende non proteggono» «Mi piacerebb - facebook.com facebook
Gaza City, Lucano si appella a Mattarella: «Il gemellaggio è un ponte si solidarietà» Il sindaco al Sarraj si è collegato con Riace: «Fa molto freddo, le tende non proteggono» Silvio Messinetti x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.