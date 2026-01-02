Gatto scomparso ad Avellino | l' appello dei proprietari

Un gattino è scomparso questa mattina in via Cascino, nel comune di Avellino. I proprietari chiedono collaborazione per ritrovarlo, sperando in un esito positivo. Se avete informazioni, vi invitiamo a contattarli.

Oggi, 2 gennaio 2026, alle prime ore della mattina, un gattino è sparito in via Cascino, nel comune di Avellino. Il gatto coinvolto si chiama Nic.L'appello dei proprietariL'appello per il suo ritrovamento è stato diffuso attraverso i canali social e telefonici da parte dei padroni di Nic. La zona. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Leggi anche: Cane scomparso nella zona di Cesinali: l’appello dei proprietari

Leggi anche: Baloo scomparso da due giorni, l'appello dei proprietari: "Ha bisogno di cure urgenti, aiutateci"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Scomparso Teo, il «gatto di Garibaldi»: il quartiere si mobilita - Teo il gatto, da 15 anni viveva accanto alla statua di Garibaldi in piazza Castello a Pavia: malato di cuore, faceva compagnia a chi stava lì ai giardini, ma ora è scomparso da quattro giorni. laprovinciapavese.gelocal.it

Tigro scompare nel veneziano e viene ritrovato a 40 chilometri da casa: «È qui con noi ad Arzene». Come sta il gattino - Il micio scompare da casa, dopo due settimane lo trovano a decine di chilometri di distanza. ilgazzettino.it

Ennesimo gatto scomparso a Capodanno. Eppure basterebbe davvero una minima accortezza. Speriamo non le sia accaduto niente di grave, poveretta - facebook.com facebook