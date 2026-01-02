Gasperini torna a Bergamo | Via per cercare ambizioni più alte Palladino | Per noi una sfida stimolante

Dopo sette mesi, Gian Piero Gasperini torna a Bergamo come avversario dell’Atalanta, squadra che ha contribuito a trasformare significativamente, portandola a livelli europei. Per Gasperini, questa visita rappresenta un’occasione per affrontare nuove ambizioni. Palladino, invece, sottolinea la sfida stimolante che questa partita rappresenta per il club e per i suoi giocatori. Un ritorno che riporta alla memoria il percorso di crescita della squadra e le sfide future.

Sette mesi dopo l'addio, Gian Piero Gasperini torna a Bergamo per la prima volta da avversario dell' Atalanta, quella Dea a cui ha contribuito attivamente a cambiare radicalmente la storia, prendendola in mano a metà classifica e portandola fino alla Champions League e al trionfo in Europa. Ora, da allenatore della Roma, Gasp riabbraccerà il pubblico che per anni lo ha sostenuto e idolatrato. "Conoscendo i bergamaschi, sarà bello salutarci, ma poi ognuno per sé, senza prigionieri", dice sorridendo alla vigilia.

