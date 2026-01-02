Gasperini da ex a Bergamo Atalanta forte big scatenate sul mercato

Da ilgiornaleditalia.it 2 gen 2026

Gian Piero Gasperini, ex allenatore dell'Atalanta, commenta la sfida contro la sua ex squadra allo stadio di Bergamo, dove ha trascorso nove stagioni. L'allenatore della Roma sottolinea la forza della Dea e le recenti attività di mercato delle big italiane, evidenziando l’importanza di una gara che promette grande intensità. La sfida rappresenta un momento speciale per Gasperini, tra ricordi passati e obiettivi futuri.

L'allenatore della Roma presenta la sfida contro la Dea nello stadio che lo ha visto protagonista per nove stagioni ROMA - "L'accoglienza a De Rossi è stata molto bella e meritata, ma spero di non ripeterla a fine partita domani. Conoscendo i bergamaschi sarà molto bello salutarci, poi ognuno per sé. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

