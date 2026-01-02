Gasperini da ex a Bergamo Atalanta forte big scatenate sul mercato

Gian Piero Gasperini, ex allenatore dell'Atalanta, commenta la sfida contro la sua ex squadra allo stadio di Bergamo, dove ha trascorso nove stagioni. L'allenatore della Roma sottolinea la forza della Dea e le recenti attività di mercato delle big italiane, evidenziando l’importanza di una gara che promette grande intensità. La sfida rappresenta un momento speciale per Gasperini, tra ricordi passati e obiettivi futuri.

L'allenatore della Roma presenta la sfida contro la Dea nello stadio che lo ha visto protagonista per nove stagioni ROMA - "L'accoglienza a De Rossi è stata molto bella e meritata, ma spero di non ripeterla a fine partita domani. Conoscendo i bergamaschi sarà molto bello salutarci, poi ognuno per sé.

Gasperini e l’addio all’Atalanta: “Europa League non il punto più alto. Con il cambio di proprietà…” - Le parole dell'allenatore giallorosso alla viglia della sfida contro la sua ex squadra: "Sarà bello salutarci con i bergamaschi, ma poi ognuno per se senza prigionieri". tuttosport.com

Atalanta, la grande sera del ritorno dell’ex Gasperini. Palladino: “Stimolante affrontarlo” - Il tecnico nerazzurro: “Ci siamo preparati bene, sappiamo che non sarà facile ma abbiamo grandi motivazioni” ... msn.com

GASPERINI: DYBALA pronto per la JUVE, sul MERCATO Massara sa cosa serve da 4-5 mesi | DAZN

GASPERINI parla del ritorno a Bergamo come allenatore della ROMA. E scherza sull'accoglienza che gli riserveranno i suoi ex tifosi. "Quella di De Rossi è stata molto bella e spero di non ripeterla a fine partita" ha ammesso ridendo l'allenatore giallorosso. Ga - facebook.com facebook

. @OfficialASRoma, Gasperini: "Torno a Bergamo con piacere. Quello che stiamo cercando di fare è qualcosa che potrebbe essere veramente gratificante e importante" x.com

