Gasperini avverte la Roma | Ziolkowski crescerà ma serve una rosa completa

Durante una conferenza stampa a Bergamo, Gian Piero Gasperini ha sottolineato l’importanza di una rosa completa per la crescita dei singoli, citando Ziolkowski come esempio. L’allenatore ha evidenziato che, sebbene il talento sia fondamentale, è altrettanto necessario un team ben strutturato per raggiungere obiettivi ambiziosi. Un discorso che riflette l’approccio pratico e realista del tecnico, focalizzato sulla solidità della squadra.

A Bergamo, dentro una conferenza stampa che aveva già il sapore delle notti pesanti, Gian Piero Gasperini ha scelto di parlare di campo ma soprattutto di struttura. Non è stata una risposta "di circostanza" su un singolo giocatore: è diventata una fotografia della Roma di gennaio, tra un reparto da gestire con il contagocce e la necessità, dichiarata, di non vivere più in apnea. Il punto di partenza è Zió?kowski, chiamato a giocare per necessità nell'assenza di Ndicka. Ma il punto d'arrivo è più ampio: una rosa che, per competere davvero, deve essere completa anche nei numeri. "Non ho mai amato le rose lunghe, ma.

