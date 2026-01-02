Gasperini | All’Atalanta dopo il cambio di proprietà la figura dell’allenatore è stata vista diversamente

Gian Piero Gasperini ha commentato l’evoluzione del ruolo dell’allenatore all’Atalanta dopo il cambio di proprietà. Domani, alle 20:45, la squadra bergamasca affronterà in trasferta la Roma. In conferenza stampa, l’allenatore ha illustrato le sfide della partita e le recenti dinamiche interne, sottolineando l’importanza di mantenere attenzione e determinazione in vista di questa importante sfida di campionato.

Domani, 3 gennaio alle 20:45, la Roma affronterà l' Atalanta in trasferta a Bergamo. In conferenza stampa, Gasperini ha così presentato il match. Le parole di Gasperini. C'è un po' di influenza, com'è la situazione? Come arrivano i giocatori a questa partita? E che cosa proverà a Bergamo? «A livello di influenza, Pellegrini e Bailey stanno male. Gli altri si sono ripresi, Pisilli dovrebbe farcela. L'influenza colpisce un giorno uno, un giorno l'altro. Hermoso ci sarà, abbiamo bisogno di vedere Wesley, che è acciaccato. Dovremo fare scelte, ma sono convinto che il fatto di dover affrontare una gara del genere dia motivazione.

