Gasparri | preoccupante esordio del sindaco di New York Mamdani

Il nuovo sindaco di New York, Mamdani, ha suscitato preoccupazione con le sue prime dichiarazioni. Durante il suo esordio, ha giurato sul Corano, promosso l’economia collettiva e criticato l’economia privata, rivedendo anche le posizioni contro l’antisemitismo. Questi segnali hanno suscitato attenzione e interrogativi sulla direzione che la città potrebbe prendere sotto la sua guida.

Roma, 2 gen. (askanews) – "Giura sul Corano, inneggia all'economia collettiva e attacca l'economia privata, ma soprattutto rivede le dichiarazioni di principio contro l'antisemitismo: è davvero preoccupante l'esordio del nuovo sindaco di New York, Mamdani. Pensare che una delle metropoli del mondo occidentale e democratico sia in queste mani fa davvero riflettere. L'Occidente, doverosamente, garantisce la libertà di culto a tutti. Ma una lettura non condivisibile da parte di certi islamici induce a riflettere soprattutto sul contrasto all'antisemitismo, l'odio verso gli ebrei si sta riproponendo in varie parti del mondo".

